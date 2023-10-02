İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında şiddetli patlama
İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel basında, patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı. Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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