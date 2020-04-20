İngiltere'nin resmi kedisi Larry'nin sağlığı tartışma konusu oldu... Gökhan Bozkurt anlattı

İngiltere'de Veterinerler Birliği'nin corona virüs açıklamasından sonra ülkenin resmi kedisi Larry'nin sağlığı gündeme geldi. NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt, 2011 yılında göreve başlayan Larry'nin sağlık durumunu aktardı. Larry'le aynı evi paylaşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalanmıştı.

NTV 20.04.2020 - 11:49 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 11:59

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