İngiltere'nin yeni kralı Charles'ın yaşam hikayesi

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle, en büyük oğlu Prens Charles, İngiltere Kralı oldu. İngiltere'nin 73 yaşındaki yeni hükümdarı Kral 3. Charles adını kullanacak. Dünya onu Leydi Diana ile mutsuz evliliği ve Camilla Parker ile yaşadığı yasak aşk ile tanıdı.

Haberler - NTV 09.09.2022 - 05:24 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 05:28

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