İnsanlık denizde sürükleniyor

Onların umut yolculuğuna dünya hep seyirci kaldı. Ölümlerine de öyle. Libya açıklarında kısmen batmış bir botta sıkışan bir adamın cansız bedeni Akdeniz'de haftalardır sürükleniyor. Temas kurulan ülkelerden yanıt yok. O cansız beden, denizde sürüklenirken; insanlık bir kez daha sınıfta kalıyor.
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NTV Haber 17.07.2020 - 20:05| Son Güncelleme : 17.07.2020 - 20:19
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