Sıra dışı bir fabrika: İnsansı robotlara yüz üretiyorlar
Rusya'nın Vladivostok şehrindeki bir fabrikada oldukça sıra dışı bir üretim yapılıyor. Humanoid yani ‘‘insansı’’ robotlar için yüz tasarlanıyor. Özel şirketlerin, tıp fakültelerinin hatta silah şirketlerinin yoğun talebi karşısında fabrika, yıl sonunda seri üretime geçmeyi planlıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.03.2021 - 16:53| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 17:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.