Sıra dışı bir fabrika: İnsansı robotlara yüz üretiyorlar

Rusya'nın Vladivostok şehrindeki bir fabrikada oldukça sıra dışı bir üretim yapılıyor. Humanoid yani ‘‘insansı’’ robotlar için yüz tasarlanıyor. Özel şirketlerin, tıp fakültelerinin hatta silah şirketlerinin yoğun talebi karşısında fabrika, yıl sonunda seri üretime geçmeyi planlıyor.

NTV 16.03.2021 - 16:53 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 17:08

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