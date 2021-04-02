Inter'in eski futbolcusu tutuklandı

İnter'in eski futbolcusu Fredy Guarin aile içi şiddet olayına karıştığı için tutuklandı. 34 yaşındaki futbolcu Fredy Guarin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babasına saldırdı. Ailenin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler futbolcuyu güçlükle sakinleştirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Guarin'in kanlı kıyafetleri dikkat çekti.
Abone ol
Paylaş
NTV 02.04.2021 - 11:32| Son Güncelleme : 02.04.2021 - 11:45
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.