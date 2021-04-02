Inter'in eski futbolcusu tutuklandı

İnter'in eski futbolcusu Fredy Guarin aile içi şiddet olayına karıştığı için tutuklandı. 34 yaşındaki futbolcu Fredy Guarin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babasına saldırdı. Ailenin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler futbolcuyu güçlükle sakinleştirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Guarin'in kanlı kıyafetleri dikkat çekti.

NTV 02.04.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 11:45

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