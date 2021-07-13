Irak'ta yangın faciası: Çıkış anı kamerada

Irak’ın Nasiriye kentinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 66 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi de yaralandı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor ancak yetkililer, ‘oksijen tüpü patlaması’ ihtimali üzerinde duruyor.
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ntv.com.tr 13.07.2021 - 12:38| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 12:43
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