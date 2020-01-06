İran, ABD'ye karşı ne yapabilir? (Ortadoğu'da dengeleri değiştiren suikast)
Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazını Hamaney, gözyaşları içinde kıldırdı. Süleymani'nin cenazesi yarın memleketi Kirman'da defnedilecek. Gazeteci Mete Çubukçu, canlı yayında ABD ve İran yönetimlerinin Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası nasıl adımlar atabileceğini yorumladı.
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