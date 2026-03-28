İran çok başlıklı füzelerle Tel Aviv'i vurdu: 1 ölü
28.03.2026 02:14
NTV - Haber Merkezi
İran gece saatlerinde İsrail'e yeni bir misilleme dalgası başlattı. İran'dan atılan çok başlıklı füzeler Tel Aviv'de bir noktayı vurdu, 1 kişi öldü. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, olay yerinden aktardı.
