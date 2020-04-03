İran Cumhurbaşkanı: Salgın yıl sonuna kadar sürebilir
"Salgın yıl sonuna kadar sürebilir..." Uyarıyı yapan isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani... Corona virüsten can kaybının ülkede 3 bin 160'a yükseldiği İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani "Kısıtlamalar olabilir. Önümüzdeki yol kısa değil" dedi. İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin corona testinin pozitif çıktığı ve kendisini karantinaya alındığı açıklandı.
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NTV 03.04.2020 - 09:08| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 09:32
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