İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı NTV'ye konuştu: İran, ABD'ye gerekli cevabı her zaman vermiştir

ABD ve İran gerginliği sonrası, Türkiye, Tahrandan ilk kez üst düzey bir ismi ağırladı. NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu, Türkiyeye gelen, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari ile İstanbulda görüştü. Sattari, ABD-İran hattında Kasım Süleymani suikastı sonrası yükselen tansiyonu ve bundan sonraki süreci NTVye anlattı.

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