İran füzeleri dengeleri değiştirdi
İran, İsrail saldırısında yüksek manevra kabiliyetine sahip, sesten katbekat hızlı Fettah -1 orta menzilli füzelerin kullanıldığını açıkladı. Füzelerin menzili bin 400 km ancak bu 2 bin kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Saatteki hızı ise 10 bin kimometrenin üzerinde.
Füzeler İran'dan ateşlendikten dakikalar sonra İsrail'e ulaştı. Saldırıda İsrail'deki üç askeri üssün hedef alındığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları füzelerin yüzde 90'ının hedefine ulaştığını iddia etti, İsrail ise saldırının başarısız olduğunu açıkladı.
Füzeler İsrail hava savunma sistemi Demir kubbe ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.
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