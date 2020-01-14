İran füzelerinden Saddam'ın sığınağı kurtardı

ABD ordusu, İran'ın Kasım Süleymani suikastına missileme olarak füzelerle vurduğu Irak'taki üssünü gazetecilere açtı. Üsteki hasarın boyutu ortaya çıktı. Saldırıyı iki buçuk saat önceden haber alan Amerikan askerleri, Saddam Hüseyin döneminde inşa edilmiş sığınaklara saklandıklarını ve ölümden büyük şans eseri kurtulduklarını söyledi.
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