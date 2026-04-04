İran gece İsrail'i vurdu

Karşılıklı saldırılar gece boyu devam etti. İran yeni dalga saldırılarda çok başlıklı füzelerle başkent Tel Aviv dahil İsrail'in orta ve güney kesimlerini hedef aldı. İran'dan atılan füze ya da parçalarının düşmesi sonucu Roş Haayin kentindeki bir apartmanın dış cephesi hasar aldı. Binada yangın çıktı.

Tel Aviv'de ise mühimmat parçaları nedeniyle kentin bazı noktaların küçük çaplı hasar oluştu. Ayrıca Necef bölgesinde bir sanayi tesisinde yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da da güçlü patlamalar yaşandı. Saldırılar kuzeydeki dağlık bölgenin yamaçlarında yoğunlaştı.