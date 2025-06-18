İran İsrail'e ait drone düşürdü
İran devlet televizyonu, İsfahan bölgesinde İran güçleri tarafından düşürülen İsrail'e ait bir drone'un görüntülerini yayınladı. İsrail üretimi Hermes 900 tipi olduğu belirtilen drone'un düşmüş ve parçalanmış halde olduğu görülebiliyor.
350 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip Hermes 900 tipi drone, 36 saate kadar havada kalabiliyor. İstihbarat, gözetleme ve keşif amacıyla kullanılıyor. Bazı versiyonlarında akıllı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bir adet Hermes 900'ün fiyatıysa özelliklerine göre 10 ila 30 milyon dolar arasında değişebiliyor.
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