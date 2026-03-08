İran savaşı Pakistan’ı etkiledi: Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
08.03.2026 16:03
AA
Pakistan'ın Peşaver kentinde halk, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran saldırıları nedeniyle artan akaryakıt kıtlığı endişesi nedeniyle petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Bölgesel krizin, küresel petrol arz güzergahlarını aksatması sonucu muhtemel bir yakıt sıkıntısından endişe eden çok sayıda Pakistanlı, araçlarına yakıt alabilmek için akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.