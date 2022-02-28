İran SWIFT'ten çıkarılınca ne oldu?

Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı Batılı güçlerin ellerindeki en ağır yaptırımlardan biri SWIFT sisteminden çıkarmak. Bugüne kadar SWIFT'te yalnızca 2 ülke çıkarılmıştı. Biri Kuzey Kore bir diğeri ise İran. Peki bu sistemden çıkarılınca neler oluyor? NTV Tahran temsilcisi Ali Asgar Çabuk aktardı.

Haberler - NTV Haber 28.02.2022 - 02:21 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 02:35

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