İran SWIFT'ten çıkarılınca ne oldu?

Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı Batılı güçlerin ellerindeki en ağır yaptırımlardan biri SWIFT sisteminden çıkarmak. Bugüne kadar SWIFT'te yalnızca 2 ülke çıkarılmıştı. Biri Kuzey Kore bir diğeri ise İran. Peki bu sistemden çıkarılınca neler oluyor? NTV Tahran temsilcisi Ali Asgar Çabuk aktardı.
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NTV Haber 28.02.2022 - 02:21| Son Güncelleme : 28.02.2022 - 02:35
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