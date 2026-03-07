İran ve İsrail'den karşılıklı ateş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride bıraktı.

Gece saatlerinde İsrail ve İran karşılıklı yeni saldırı dalgası başlattı. İran Tel Aviv'e yönelik füze ve kamikaze dronlar gönderdi. İsrail hava savunması bu saldırılara karşı koymaya çalıştı.

İsrail ordusu ise Tahran'a yönelik ağır bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hedeflerinden biri Tahran'daki Mehrabad Havalimanı oldu. Havalimanının ağır bombardımana tutulduğu belirtildi. .