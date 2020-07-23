İran yolcu uçağına jet tacizi

Suriye hava sahası üzerinde bir savaş uçağının İran'a ait bir yolcu uçağına yakınlaştığı belirtildi. Yaralıların olduğu da gelen bilgiler arasında. NTV Tahran Muhabiri Ali Asgar Çabuk ayrıntıları canlı yayında aktardı.

NTV Haber 23.07.2020 - 23:26 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 23:39

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