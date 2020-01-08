İran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak düştü mü, düşürüldü mü?
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uçaktakilerin yakınlarına başsağlığı diledi. Ukrayna Uluslararası Havayolları, uçakta hiçbir sorun olmadığını iddia ederek kaza yapan uçağın deneyimli kokpit ekibe sahip en iyi uçaklarından biri olduğunu bildirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
08.01.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 08.01.2020 - 12:06
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