İran'da devrimin 41. yıldönümü: Kutlamalarda ABD'ye tepki
Bugün İran İslam devriminin 41'nci yıldönümü. Devrimin yıldönümü İran'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalarda Kasım Süleymani de anılıyor. NTV Muhabiri Deniz Kilislioğlu, başkent Tahran'dan izlenimlerini aktardı.
11.02.2020 - 11:43| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 12:01
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