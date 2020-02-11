İran'da devrimin 41. yıldönümü: Kutlamalarda ABD'ye tepki

Bugün İran İslam devriminin 41'nci yıldönümü. Devrimin yıldönümü İran'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalarda Kasım Süleymani de anılıyor.  NTV Muhabiri Deniz Kilislioğlu, başkent Tahran'dan izlenimlerini aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER