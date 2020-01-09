İran'da düşen yolcu uçağında patlama anı

İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağındaki patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 176 kişinin öldüğü uçak, İran'ın, Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üsleri vurmasından birkaç saat sonra düşmüştü. Uçağın düşürülmüş olabileceğine dair spekülasyonlar gündeme gelmişti. Batılı istihbarat servislerinin ön incelemelerinde ise uçağın füzeyle düşürüldüğüne dair kanıta rastlanmadığı daha çok teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.
09.01.2020 - 12:14| Son Güncelleme : 09.01.2020 - 15:26
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