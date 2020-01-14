Amerikan New York Times gazetesi, İran'da düşürülen uçakla ilgili yeni görüntü yayınladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 2 roketin 30 saniye arayla atıldığı görülüyor. Görüntüye dair ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay canlı yayında aktardı.
NTV Haber 14.01.2020 - 23:17| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 23:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.