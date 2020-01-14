İran'da düşürülen uçakla ilgili yeni görüntü

Amerikan New York Times gazetesi, İran'da düşürülen uçakla ilgili yeni görüntü yayınladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 2 roketin 30 saniye arayla atıldığı görülüyor. Görüntüye dair ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay canlı yayında aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER