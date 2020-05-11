İran'da tatbikat kazası: 40 ölü

İran donanmasının Basra Körfezi'nde yaptığı tatbikat sırasında, donanmaya ait bir geminin yine donanmaya ait bir savaş gemisini vurduğu ve en az 40 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ayrıntıları İran'dan NTV muhabiri Ali Asgar Çabuk aktardı.

NTV Haber 11.05.2020 - 04:11 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 04:29

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