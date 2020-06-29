İran'daki vakalarda korkutan artış

Vaka sayısının hızla yükselişe geçtiği İran'da Covid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 5 Temmuz'dan itibaren kalabalık alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. Ülkede salgının ilk görüldüğü yer olan Kum kentinde de vakaların son dönemde üç kat artması dikkat çekiyor.

NTV 29.06.2020 - 13:27 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 16:03

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