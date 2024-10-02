İran'dan İsrail'e füze yağmuru
İran, misilleme olarak İsrail'e son yılların en kapsamlı füze saldırısını başlattı. İsrail'deki farklı hedeflere 200 adet füze yönlendirildi. İran, meşru müdafaa hakkını kullandığını ve askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. İran'ın füze saldırısı sırasında İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin devreye girmesine rağmen çok sayıda füzeyi engelleyemedi. İsrail, İran füzelerinin az sayıda can kaybına neden olduğunu ileri sürdü ve İran'ı karşılık vermekle tehdit etti.
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