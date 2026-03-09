İran'ın çok başlıklı füzelerle hedef aldığı İsrail'de sirenler çalıyor
09.03.2026 03:12
İran gece boyu İsrail'i vurdu. Tel Aviv, İran tarafından çok başlıklı füzelerle hedef alındı. İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı. NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal o anları kaydetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi..
Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.
İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından Netanya kentinde sirenler çaldı.
Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.