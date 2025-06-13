İran'ın tarihinde dönüm noktaları: Rehin alınma, nükleer anlaşma, protestolar...
İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.
Peki İran tarihinde dönüm noktaları neler? İşte 1979'da ABD Büyükelçiliği'nde çalışanların rehin alınmasından 2022'de Mahsa Amini protestolarına İran tarihi...
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