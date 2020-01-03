İranlı komutana füze saldırısı (Kasım Süleymani kimdir?)

Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin düzenlenen saldırıda öldüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan konvoyda Haşdi Şabi'nin iki yöneticisinin de öldürüldüğü bildirildi. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe son durumu canlı yayında değerlendirdi. Yeşiltepe, "ABD’nin attığı en sert adımlardan birisi bu. İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesiydi. Süleymani artık yaşamıyor ama ABD böyle bir hamle yaparak ateşin üzerine bir anlamda benzin döktü. Bu hamle ABD’nin bu bölgede yapabileceği en büyük etki yaratacak hamlelerden birisiydi. İran bir misilleme yapabilir. Önümüzdeki günler çok sıkıntılı geçecek gibi” dedi.
NTV 03.01.2020 - 06:23| Son Güncelleme : 03.01.2020 - 06:28
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