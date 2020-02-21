Irkçı katliamın kurbanları anıldı (Almanya Cumhurbaşkanı yas töreninde)

Almanya’nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı katliamda hayatını kaybeden 5’i Türk 10 kişi, ülke çapında düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı törenlerle anıldı. Hanau'daki törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de katıldı.

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