Irkçılığa boyun eğmedi (Güney Afrika'nın ilk siyahi kadın pilotu)

Güney Afrika'da ırkçılığın yoğun olduğu dönemde bekar bir annenin 6 çocuğundan biri olarak büyüdü. Öğrencilik masraflarını karşılamak için kabin görevlisi olarak çalışırken pilot olmaya karar verdi ve ülkesinin ilk siyahi kadın pilotu oldu. İşte ırkçılığa ve ayrımcılığa boyun eğmeyen Refilwe Ledwaba’nın hikayesi…

NTV 10.03.2021 - 17:26 | Son Güncelleme : 10.03.2021 - 17:50

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