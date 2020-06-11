Irkçılık karşıtı sessiz protesto

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam etti. Washington'daki gösteriler için sembol önemi sahip bir nokta seçildi. Beyaz Saray çevresindeki bariyerler de kaldırılmaya başlandı.

NTV 11.06.2020 - 10:49 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 11:56

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER