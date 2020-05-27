Irkçılık yalanı ortaya çıktı

ABD'nin New York kentinde parkta yaşanan bir olay da ırkçılık tartışmalarına yol açtı. Siyahi bir kişiyle tartışmaya giren kadın, tehdit edilmediği halde polisi arayarak yalan söyledi. O ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla kadın büyük tepki topladı. Çalıştığı firma, kadının işine son verdi.
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NTV 27.05.2020 - 14:40| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 15:33
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