İrlanda Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında zor anları

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, yerel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlandığı sırada ilgi isteyen 7 aylık köpeğini nedeniyle zor anlar yaşadı. Bernese cinsi köpek sahibiyle sürekli oynamaya çalıştı. Cumhurbaşkanı ise köpeğinin hareketlerinden etkilenmeden canlı yayını tamamlamayı başardı. İrlanda Cumhurbaşkanlığı bu eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NTV 05.05.2021 - 17:57 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 18:27

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