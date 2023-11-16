İskoçya Başbakanı'nın Filistinli eşi, NTV'ye Gazze trajedisini anlattı
Gazze'de sıkışıp kalan iki milyon insandan biri de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un kayınvalidesiydi. Yusuf'un, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın annesi, akraba ziyareti için gittiği Gazze'de mahsur kaldı. Zor zamanlar yaşasa da, İskoçya'ya dönebildi. Nadia El-Nakla, İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde toplanan Gazze Zirvesi'ne katıldı ve yaşadıklarını NTV ekibinden Deniz Tüysüz'e anlattı. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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