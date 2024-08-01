İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradığı iddia edilen binanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Amerikan New York Times gazetesi, binanın konumunun Tahran'ın kuzeyinde gerçekleşen patlamaya dair gelen ilk bilgilerle tutarlı olduğuna dikkat çekti. Fotoğrafta binanın bir köşesinin hasar gördüğü ve yeşil bir örtüyle örtüldüğü görülüyor. Yeşil örtünün binaya tam olarak ne zaman yerleştirildiği ise henüz bilinmiyor.
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