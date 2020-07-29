İsmi oylama ile belirlenecek

Tayvan'daki Taipei hayvanat bahçesinde yeni doğan bir panda için yarışma düzenleniyor. Katılımcılar, internet üzerinden 7 Ağustos tarihine kadar yeni doğacak panda için isim önerilerini sunacak. 17-26 Ağustos tarihleri arasında da bu isimler arasında oylama yapılarak pandanın ismi belirlenecek.

NTV 29.07.2020 - 15:14 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 15:25

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