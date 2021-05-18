İspanya kıyılarında sığınmacı dramı

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta sığınmacı akınına uğruyor. Yüzlerce sığınmacı yüzerek ya da botlarla kıyıya çıkıyor. Sığınmacıların arasında çocuklar da vardı. İspanyol hükümetinin kıyıya konuşlandırdığı askerler zaman zaman sığınmacılara müdahale ediyor. Son iki gündür bu şekilde İspanya topraklarına ulaşan sığınmacıların sayısının 6 bin’i geçtiği belirtiliyor. Denizden İspanyol topraklarına ulaşan sığınmacılar anlaşma gereği Fas'a geri gönderilecek.

NTV 18.05.2021 - 16:00 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 16:23

DİĞER VİDEOLAR