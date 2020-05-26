İspanya ve Yunanistan'da normalleşme

İspanya ve Yunanistan'da normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İspanya'da başkent Madrid ve Barcelona'da açık alanı olan restoran ve kafeler sınırlı şekilde müşteri kabul etmeye başladı. Yunanistan'da dün kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Adalara seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.

NTV 26.05.2020 - 09:25 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 10:44

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER