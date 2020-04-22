İspanya yönetiminden virüs açıklaması: En kötüsünü geride bıraktık

Corona virüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasındaki İspanya'da ölü sayısı 21 bini, vaka sayısı ise 200 bini aştı. Günlük ölü sayısındaki artışın yavaşlaması yetkilileri umutlandırdı. Ancak hükümet tedbiri elden bırakmıyor. Corona virüs salgını sebebiyle boğa koşularının yapıldığı ünlü San Fermin Festivali iptal edildi.

NTV 22.04.2020 - 09:30 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 11:21

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