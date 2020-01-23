İspanya'da balığın midesinden çıkan plastikler endişe yarattı
Görüntüler, İspanya'nın Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife'nin Playa de las Americas kentinde kaydedildi. 34 yaşındaki balıkçının bulduğu balığın midesinden çıkan plastik parçalar bir kez daha çevre kirliliği gözler önüne serdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.