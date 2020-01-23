İspanya'da balığın midesinden çıkan plastikler endişe yarattı

Görüntüler, İspanya'nın Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife'nin Playa de las Americas kentinde kaydedildi. 34 yaşındaki balıkçının bulduğu balığın midesinden çıkan plastik parçalar bir kez daha çevre kirliliği gözler önüne serdi.

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