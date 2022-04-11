İspanya’da binden fazla dondurulmuş hayvan ele geçirildi
İspanya’da koruma altındaki türlere ait 1090 adet dondurulmuş hayvan ele geçirildi. Bulunan parçaların toplam değerinin 29 milyon euro olduğu açıklandı. Dondurulmuş hayvanlar arasında kar leoparı, beyaz gergedan, kutup ayısı, bengal kaplanı gibi ender türler bulunuyor. 198 adet fil dişinin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki kişi mahkemeye sevk edildi.
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