İspanya'da binlerce gönüllü, sel felaketinin izlerini el birliğiyle süpürdü
İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde 29 Ekim'deki sel felaketi sonrası yağmalama vakaları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 253'e çıktığı bildirildi. Valensiya'da bir yandan arama ve kurtarma, diğer yandan sokaklar ve evlerdeki çamuru temizleme çalışmaları devam ederken bölgedeki güvenlik sorunu ise halen çözülemedi. Binlerce gönüllü, sel felaketinin izlerini el birliğiyle süpürdü.
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