İspanya’da boğalara alevli işkence

İspanya’da hayvan hakları örgütlerinin yasaklanması için kampanyalar yürüttüğü boğa festiavali, tepkilere rağmen yine düzenlendi. Medicana kasabasında gerçekleştirilen festivalde boynuzları ateşe verilen boğalar arenaya salındı. Boğa panik ve acı içinde etrafta koştururken kalabalık da tezahüratlar eşliğinde o anları izledi.

Haberler - NTV 15.11.2021 - 14:11 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 14:18

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