İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a ulaştı (Can kaybının yarısı Madrid'de)
İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı rekor düzeyde arttı. Bir günde 849 kişi öldü. Virüsten ölenlerin toplam sayısı 8 bin 189'a ulaştı. Vaka sayısıysa 94 bin'i aştı. İspanya vaka sayısında Çin'i geçti.
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NTV 31.03.2020 - 14:09| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 14:57
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