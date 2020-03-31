İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a ulaştı (Can kaybının yarısı Madrid'de)

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı rekor düzeyde arttı. Bir günde 849 kişi öldü. Virüsten ölenlerin toplam sayısı 8 bin 189'a ulaştı. Vaka sayısıysa 94 bin'i aştı. İspanya vaka sayısında Çin'i geçti.

NTV 31.03.2020 - 14:09 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 14:57

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