İspanya'da can kaybı hızında düşüş

İspanya'da corona vırüs salgınındaki can kaybında düşüş ivmesi sürüyor.  Son 24 saatte 510 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16 bin 353'e ulaştı. Vaka sayısı 162 bine yaklaştı. Hükümetin, ülke ekonomisinin en az şekilde zarar görmesini sağlamak için Pazartesi gününden itibaren bazı iş kollarının yeniden çalışmasına izin vermesi bekleniyor.

NTV 12.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 09:56

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