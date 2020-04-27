İspanya'da çocuklar 6 hafta sonra sokakta

Avrupa virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdi. Son bir haftada can kayıplarının 200’lü rakamlara düşmesi bile çoğu Avrupa ülkesinde olumlu karşılandı. Bir yandan da normalleşme adımları konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. İspanya'da ise 6 hafta sonra bugün çocukların bir saat dışarı çıkmasına izin verildi.

NTV Haber 27.04.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 01:02

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