İspanya'da corona virüs protestosu

Salgın nedeniyle olağanüstü halin sürdüğü İspanya'da yüzlerce gösterici sokağa çıktı. Başkent Madrid'de hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Hükümetin corona virüsle mücadele uygulamaları protesto edildi.

NTV 15.05.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 11:51

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