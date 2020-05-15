İspanya'da corona virüs protestosu

Salgın nedeniyle olağanüstü halin sürdüğü İspanya'da yüzlerce gösterici sokağa çıktı. Başkent Madrid'de hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Hükümetin corona virüsle mücadele uygulamaları protesto edildi.
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NTV 15.05.2020 - 10:19| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 11:51
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