İspanya'da corona virüs vakaları azalıyor

Virüsten ölenlerin sayısının 28 bin 628'e yükseldiği İspanya'da, virüsün en çok görüldüğü başkent Madrid ve Barcelona'da normalleşme sürecinde, ikinci aşamaya geçiliyor. Bar ve restoranlar, pazartesi günü açılacak. Ancak kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul edebilecekler.
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NTV 23.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 14:09
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