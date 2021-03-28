İspanya’da fiziksel mesafesiz ilk konser (5 bin kişi katıldı)
İspanya'nın Barcelona kentinde, salgın döneminin ‘fiziksel mesafesiz’ ilk konseri düzenlendi. Spor salonunda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı. Kapıda yapılan hızlı tanı testinde ‘pozitif’ çıkanlar ve ateşi 37,5 üzerinde olanlar içeri alınmadı. Maske takmanın zorunlu olduğu, fiziksel mesafesiz ilk konser bir pilot uygulama... Konserle bağlantılı bulaşma vakası tespit edilmemesi durumunda yeni etkinliklerin önü açılacak.
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NTV 28.03.2021 - 10:25| Son Güncelleme : 28.03.2021 - 10:42
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